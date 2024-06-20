العالم اليوم - أطباء بلا حدود: السودان يشهد "إحدى أسوأ أزمات العالم"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يونيو 2024 01:21 مساءً - قال رئيس منظمة أطباء بلا حدود الإغاثية، الخميس، إن السودان يشهد "إحدى أسوأ الأزمات التي عرفها العالم منذ عقود"، في إشارة إلى الحرب الدائرة في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عام.

ونشر حساب المنظمة على موقع "إكس" نقلا عن رئيسها كريستوس كريستو، أن السودان يشهد "إحدى أسوأ الأزمات التي عرفها العالم منذ عقود، إلا ان الاستجابة الإنسانية غير كافية على الإطلاق".

وأضاف: "هناك مستويات شديدة من المعاناة في جميع أنحاء البلاد، والاحتياجات تتزايد يوما بعد يوم".

وتابع: "يموت المرضى بسبب الإصابات التي تخلفها أعمال العنف، والأمراض التي يمكن الوقاية منها".

وأردف كريستو قائلا: "يموت الأطفال بسبب سوء التغذية، والنساء بسبب مضاعفات الحمل أو الولادة".

وتلوح المجاعة في أجزاء من السودان، الذي اجتاحته أعمال العنف منذ أبريل من العام الماضي، عندما اندلعت التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وتحولت إلى قتال عنيف انتشر في جميع أنحاء البلاد.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 14 ألف شخص قتلوا وأصيب 33 ألفا.

كما أدى القتال في السودان إلى نزوح أكثر من 4.6 مليون شخص، وفقا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك أكثر من 3.6 مليون نازح داخليا وأكثر من مليون آخرين فروا إلى البلدان المجاورة.