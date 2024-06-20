جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الأوكرانية، إن "الهجوم الروسي على البنية التحتية للطاقة أدى إلى قطع الكهرباء عن أكثر من 218 ألف مستهلك في البلاد"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت وزارة الطاقة الأوكرانية، قد أعلنت أن الهجوم الروسي الليلي ألحق أضرارا بالبنية التحتية للطاقة في أربع مناطق أوكرانية. من جانبه، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إنه لا ينبغي أبدا أن يكون هناك أي نوع من الهجوم على محطة للطاقة النووية أو أي جزء من البنية التحتية التي تؤثر على سلامة مكونات المحطة، معربا عن أمله في عدم حدوث ذلك. وأضاف جروسي، أنه ناقش هذه القضية مع وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو قبل بضعة أيام ويعتزم مواصلة المناقشة خلال زيارته لأوكرانيا هذا الصيف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا: الهجوم الروسي أدى إلى قطع الكهرباء عن 218 ألف مستهلك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.