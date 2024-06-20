الصحة الفلسطينية: 98% من أطفال غزة لا يجدون مياها صالحة للشرب

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "98% من أطفال قطاع غزة لا يجدون مياها صالحة للشرب".





وأضافت الصحة الفلسطينية، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنها تحاول إعادة تشغيل أقسام حيوية في مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي بقطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا عـدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 37396 شهـيدا و85523 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و71 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.