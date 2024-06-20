العالم اليوم - بنك إنجلترا يبقي على الفائدة دون تغيير رغم انخفاض التضخم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يونيو 2024 02:18 مساءً - أبقى بنك إنجلترا، الخميس، على سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، على الرغم من عودة التضخم في البلاد إلى الهدف الذي وضعه المركزي البريطاني.

وانخفض التضخم في المملكة المتحدة إلى 2 بالمئة على أساس سنوي خلال مايو الماضي، وفقاً لأرقام رسمية نُشرت الأربعاء، وهو ما يتوافق مع المستهدف المحدد من قبل بنك إنجلترا لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

وكان معدل التضخم في بريطانيا الأعلى بين دول مجموعة السبع لفترة طويلة، غير أنه بات الآن دون معدل التضخم في الولايات المتحدة وفي منطقة اليورو.

وبحسب بيان بنك إنجلترا الصادر، اليوم، فإن سبعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية أيدوا تثبيت الفائدة، فيما صوت عضوين على خفضها.