جانتس: نتنياهو يتخلى عن سكان الشمال ولا يمكن شن حرب بهذه الطريقة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس حزب معسكر الدولة في إسرائيل بيني جانتس، إن نتنياهو لا يلتقي رؤساء سلطات الشمال، وهو غير مستعد للالتزام بعودة آمنة للسكان.





وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يتخلى عن سكان الشمال ولا يمكن شن حرب بهذه الطريقة. وتظاهر آلاف الإسرائيليين أمام الكنيست، مطالبين بإجراء انتخابات فورية وإطلاق سراح الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة. وتسود حالة من القلق بين الإسرائيليين بسبب الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، ويتهمون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوضع المصالح السياسية قبل كل شيء، وأنه يعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة واستعادة ذويهم من المحتجزين.

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