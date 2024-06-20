الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 02:25 مساءً - أعلنت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي، أن سفراء الاتحاد اتفقوا، اليوم الخميس، على الحزمة الـ14 من العقوبات ضد روسيا.

ومن المفترض أن تشمل العقوبات الجديدة إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا، ونقل النفط الروسي.

وفي وقتٍ سابقٍ من هذا اليوم، رجحت صحيفة "بوليتيكو" أن يتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، على الحزمة الـ14 من العقوبات ضد روسيا، وذلك بعد أن تمكنت المفوضية الأوروبية من إيجاد حل وسط مع ألمانيا التي كانت تعرقل الاتفاق.

من جهتها، أفادت وكالة "رويترز" بأن سبب قلق برلين يعود إلى القيود التي تشمل الشركات الأوروبية في الأراضي الروسية.

وذكرت وسائل إعلام أوروبية، أن الاتحاد الأوروبي ينوي إدراج أكثر من 20 فردًا و22 كيانًا قانونيًا على القائمة السوداء كجزء من الحزمة الـ14 من العقوبات وحظر استيراد الغاز المُسال والهيليوم من روسيا.