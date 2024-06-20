ردود الفعل الإسرائيلية بشأن تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - الجنوب اللبناني

شهدت الحدود اللبنانية خلال الأيام القليلة الماضية تصعيدا غير مسبوق بين حزب الله وإسرائيل، حيث ازدادت حدة القصف وأسفرت عن دمار كبير تحديدا في الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي أثار قلقا بتل أبيب.





من جانبه، قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن حزب الله بدأ الحرب وواجبنا تغيير الوضع، فيما أكد عضو الكنيست الإسرائيلي، جدعون ساعار، أن إسرائيل بحاجة إلى جيش كبير وقوي لتستطيع الحرب. كذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري، إنه من الممكن أن تكون هناك مفاجأة في الشمال ولذلك تتمركز طائراتنا في الأجواء. أما رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، جيورا آيالند، فقال إن حزب الله يتفوق على الجيش الإسرائيلي من حيث الصواريخ والطائرات.

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