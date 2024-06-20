الاحتلال يعتقل أكثر من 9300 فلسطيني منذ 7 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - الاحتلال يعتقل فلسطينيين

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن "قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيا على الأقل من عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 9300 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس وغزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37431 شهيدا و85653 مصابا منذ 7 أكتوبر. وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 35 شهيدا و130 مصابا خلال 24 ساعة.

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