مقتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان

جدة - نرمين السيد - غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

قتل شخص جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية، اليوم الخميس، على سيارة شمالي مدينة صور اللبنانية، على حدود محافظتي الجنوب والنبطية.





وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن غارة شنتها مسيرة على سيارة بطريق ديركيفا لجهة بلدة صريفا في جنوب لبنان أسفرت عن سقوط قتيل، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة. وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

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