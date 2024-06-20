نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية المصرية تخصص فرق للبحث عن الحجاج المصريين المفقودين بالمملكة العربية السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن استمرار جهودها المكثفة لمتابعة وضع الحجاج المصريين في المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج الحالي.

تضمنت هذه الجهود التنسيق المستمر بين القنصلية المصرية في جدة والسلطات السعودية، بالتعاون مع بعثة الحج الرسمية المصرية، لضمان راحة وسلامة المواطنين المصريين أثناء أداء مناسك الحج.

في هذا السياق، تقوم فرق العمل القنصلية بزيارات ميدانية إلى المستشفيات لجمع بيانات المواطنين المصريين، سواء كانوا يتلقون العلاج أو توفيوا، وتتعاون مع أسرهم لتحديث السجلات وضمان تقديم الرعاية اللازمة للمرضى.

بالإضافة إلى تخصيص بعثة قنصلية دائمة في مستشفى شرق عرفات ومجمع المعيصم الطبي، لضمان توفير الرعاية على مدار الساعة.

قبل بدء أيام الحج، قامت القنصلية المصرية العامة في جدة بتنسيق مستمر مع بعثة الحج الرسمية المصرية لتأمين كافة الاحتياجات الطبية والتجهيزات الضرورية.

لكن التحدي يظل في وجود أعداد كبيرة من المواطنين غير المسجلين بقواعد بيانات الحج، مما يستدعي جهودًا إضافية للبحث عن المفقودين والتواصل مع ذويهم.

نوهت وزارة الخارجية إلى أن غرف الطوارئ متاحة على مدار الساعة للاستجابة الفورية، وأعلنت أرقام الاتصال للمواطنين للتواصل في حالات الطوارئ.

وأكدت الوزارة استمرار تنسيقها مع السلطات السعودية لضمان العودة الآمنة لجميع الحجاج المصريين إلى أرض الوطن.