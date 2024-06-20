وزير التربية والتعليم الفلسطيني: الاحتلال دمر %75 من مباني الجامعات بغزة

جدة - نرمين السيد - طائرات الاحتلال تواصل قصف غزة

قال وزير التربية والتعليم الفلسطيني، إن أكثر من 600 ألف طالب وطالبة في غزة حرمهم العدوان الإسرائيلي من استكمال العام الدراسي.





وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 20 ألف طالب من قطاع غزة التحقوا بجامعات الضفة الغربية لاستكمال العام الدراسي، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت منحا لطلبة قطاع غزة في مختلف دول العالم. وتابع بالقول إن "هناك خطط لإنشاء مدارس في قطاع غزة تعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية فور انتهاء الحرب الإسرائيلية"، موضحا أن الاحتلال دمر %75 من مباني الجامعات في قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي.

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