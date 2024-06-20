نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اعتقالات جديدة".. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف 20 فلسطينيًا من عدة محافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ20 فلسطينيًا على الأقل من عدة محافظات في الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكد نادي الأسير على أن قوات الاحتلال قد اعتقلت أكثر من 9300 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تأتي هذه الاعتقالات ضمن سياسة استمرارية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ملاحقة واعتقال الفلسطينيين تحت ذريعة الأمن، وهو ما يثير استنكارًا دوليًا واسعًا وانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات دولية.

وفي ظل استمرار الاعتقالات الجماعية، يواصل الناس في المناطق الفلسطينية التعبير عن انتفاضتهم ومواصلة الصمود والمقاومة ضد الاحتلال، فيما تستمر الدعوات المحلية والدولية لوقف هذه السياسات القمعية والاعتداءات على الحقوق الإنسانية.