نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقالة رئيس الحملة الانتخابية لحزب المحافظين البريطاني بسبب تورط زوجته في مراهنات القمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقال رئيس الحملة الانتخابية لحزب المحافظين البريطاني توني لي قبل أسبوعين على الانتخابات، بعد ثبوت تورط زوجته في مراهنات القمار.

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رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

لجنة المقامرة البريطانية تحقق في مراهنات على موعد الانتخابات

وكانت لجنة المقامرة البريطانية قد كشفت عن مراهنات قام بها نواب عن حزب المحافظين بمن فيهم الحارس الشخصي لسوناك على موعد الانتخابات.

ويسمح وكلاء المراهنات البريطانيون بالمراهنة على السياسة خصوصا خلال فترة الانتخابات لكن الرهان بمعرفة داخلية مسبقة يعتبر جريمة.

وفي وقت سابق من هذا اليوم أعرب مايكل غوف أحد كبار المشرعين في حزب المحافظين البريطاني عن دهشته "لاستخدام معلومات داخلية للمراهنة على موعد الانتخابات البريطانية".