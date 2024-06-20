العالم اليوم - فرنسا.. تعهدات بدعم الأسر لمواجهة صعود اليمين

انتم الان تتابعون خبر فرنسا.. تعهدات بدعم الأسر لمواجهة صعود اليمين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يونيو 2024 05:22 مساءً - قال جابرييل أتال، رئيس الوزراء الفرنسي، إن ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي إلى تيار الوسط سيخفض فواتير الكهرباء وضريبة التركات ويربط رواتب التقاعد بالتضخم إذا حقق الفوز في الانتخابات المبكرة، وذلك في محاولة لمواجهة صعود اليمين المتطرف وتشكل تكتل يساري جديد.

وينظر إلى ائتلاف "معا" الحاكم باعتباره الطرف الأقل حظا في الانتخابات البرلمانية التي دعا إليها ماكرون بعدما مُني بهزيمة ثقيلة أمام حزب التجمع الوطني المنتمي إلى اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي هذا الشهر.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة على جولتين في 30 يونيو والسابع من يوليو.

وتتركز دعاية تحالف ماكرون على الظهور كحصن للقيم الديمقراطية والإدارة الاقتصادية الحكيمة التي تحمي الأمة من غلاة المتطرفين على أقصى طرفي الطيف السياسي.

وقال أتال إن السياسات التي يدعو إليها كل من حزب التجمع الوطني والائتلاف الجديد من الأحزاب اليسارية المعروف باسم الجبهة الشعبية ستؤدي إلى بطالة جماعية.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "دعونا لا نقفز من ارتفاع شاهق نحو المجهول دون مظلة".