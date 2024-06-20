مفوض أممي: إسرائيل لم تتعامل مع لجنة حقوق الإنسان منذ بدء الحرب على غزة

جدة - نرمين السيد - طائرات الاحتلال تواصل قصف غزة

قال عضو لجنة التحقيق الأممية المعنية بالأراضي المحتلة للقاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إن إسرائيل لم تتعامل مع مفوضية حقوق الإنسان منذ بدء الحرب على قطاع غزة.





وأضاف أن إسرائيل أعاقت وجودنا في بعض مناطق قطاع غزة ومنعت تواصلنا مع السكان. وتابع أن مفوضية حقوق الإنسان طالبت مرارا وتكرارا وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وواصل أن إسرائيل لم تذعن لقرارات العدل الدولية الملزمة بوقف إطلاق النار وجميع الأعمال العدائية في غزة.

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