جدة - نرمين السيد - أعلن حزب الله اللبناني: قصفنا ثكنة زرعيت الإسرائيلية بعشرات الصواريخ ردا على الاغتيال الذي نفذه الاحتلال في دير كيفا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نفذنا عملية اغتيال جنوب لبنان استهدفت قائد عمليات منطقة جويا في حزب الله". وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن "طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت غارة في جنوبي لبنان مستهدفتا سيارة على طريق عام بقضاء صور.

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