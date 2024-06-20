العالم اليوم - بعد مقتل قيادي بارز.. حزب الله يرد على إسرائيل بالصواريخ

انتم الان تتابعون خبر بعد مقتل قيادي بارز.. حزب الله يرد على إسرائيل بالصواريخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يونيو 2024 06:28 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل قيادي بارز لدى حزب الله، إثر غارة جوية على جنوب لبنان.

وقال الجيش إن عباس إبراهيم حمزة حمادة المعروف باسم "فضل إبراهيم" ضابط العمليات في وحدة حزب الله بمنطقة جويا، قتل في غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة في دير كيفا جنوبي لبنان، في وقت سابق من الخميس.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن فضل إبراهيم كان مسؤولا عن العمليات في منطقة جويا القريبة من دير كيفا.

وأضاف أن عباس حمادة كان مسؤولا عن التخطيط وتنفيذ الهجمات ضد إسرائيل أثناء قيادته للقوات البرية لحزب الله في المنطقة.

وأوضح أنه "في الأشهر الأخيرة، ساهم فضل إبراهيم في تعزيز تمركز حزب الله في جنوب لبنان، في حين حاول تحسين القتال البري للحزب".

رد حزب الله

وأعلن حزب الله، الخميس قصف موقع عسكري شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ ردا على مقتل إبراهيم، وغداة توجيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله تحذيرات شديدة اللهجة لإسرائيل.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار بشكل شبه يومي، منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر.

لكن المخاوف من حرب شاملة ارتفعت بعد تحذير نصر الله الأربعاء من أن أي مكان في إسرائيل "لن يكون بمنأى" عن صواريخ مقاتليه في حال اندلاع حرب.

وتبنى الحزب في بيان الخميس هجوما "بعشرات صواريخ الكاتيوشا" على ثكنة عسكرية شمالي إسرائيل "ردا على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة ديركيفا".

وأسفر التصعيد عبر الحدود عن مقتل 479 شخصا على الأقل في لبنان، من بينهم 313 مقاتلا على الأقل من حزب الله و93 مدنيا، وفق تعداد لـ"فرانس برس" يستند إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وفي المقابل، أعلن الجانب الإسرائيلي مقتل 15 عسكريا و11 مدنيا.