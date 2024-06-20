العالم اليوم - ثانوية عامة "حزينة" في غزة.. 39 ألف طالب حرموا من الامتحانات

انتم الان تتابعون خبر ثانوية عامة "حزينة" في غزة.. 39 ألف طالب حرموا من الامتحانات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يونيو 2024 06:28 مساءً - قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن 39 ألف طالب بالثانوية العامة في غزة لن يتمكنوا من أداء الامتحان الذي يؤهلهم للانتقال إلى مرحلة التعليم الجامعي، بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من 8 أشهر.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة صادق الخضور لـ"رويترز"، أن "هناك 1320 طالب ثانوية عامة من قطاع غزة يتواجدون حاليا خارج القطاع، وسيتم عقد امتحانات لهم".

وأوضح الخضور: "العدد الأكبر من هؤلاء الطلاب (1090) موجودون في مصر، والبقية موزعون في 28 دولة".

وكانت امتحانات الثانوية العامة، التي من المقرر أن تنطلق السبت المقبل، تعقد بشكل متزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن الحرب في القطاع عطلت المسيرة التعليمية منذ أن بدأت في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكر الخضور أنه كان من المقرر أن يتقدم هذا العام 50 ألف طالب وطالبة إلى امتحان الثانوية العامة بكافة فروعها في الضفة الغربية ودول أخرى، وقررت الوزارة فتح قاعات امتحان فيها لطلبة من غزة أو في مدارس تابعة للوزارة في دول أخرى.

وتشير إحصاءات وزارة التربية والتعليم إلى أن 7034 طالبا قتلوا منذ بداية الحرب في قطاع غزة، إضافة إلى 65 طالبا من الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في إحصاءاتها أن "620 ألف طالب وطالبة (في قطاع غزة) محرومون من الذهاب إلى مدارسهم منذ بدء العدوان".