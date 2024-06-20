العالم اليوم - "قرار من السيسي" بعد وفاة حجاج مصريين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يونيو 2024 07:29 مساءً - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وذلك لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.
وجاء في بيان الرئاسة المصرية: "يأتي هذا التوجيه في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين".
وأضاف البيان: "كما أشار الرئيس إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن".
وختم البيان بالقول: "تقدمت رئاسة الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدة التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المؤسف".
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