العالم اليوم - انتقاد غير مسبوق من البيت الأبيض لنتنياهو: تصريحاته "مهينة"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يونيو 2024 07:29 مساءً - وجه البيت الأبيض، الخميس، انتقادات لاذعة وغير مسبوقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، على خلفية تصريحاته بشأن تأخير واشنطن إرسال شحنات من الأسلحة لإسرائيل.

واعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن تصريحات نتنياهو هذا الأسبوع بشأن التأخير في تسليم شحنات الأسلحة الأميركية لإسرائيل"مهينة".

وقال كيربي للصحافيين إن "تلك التصريحات كانت مخيبة للآمال بشدة ومهينة لنا بالتأكيد، نظرا لحجم الدعم الذي نقدمه وسنواصل تقديمه".

وفي مقطع مصور باللغة الإنجليزية، قال نتنياهو، الثلاثاء، إنه "من غير المعقول" أن تحجب واشنطن خلال الأشهر القليلة الماضية "الأسلحة والذخائر" عن إسرائيل.

وأكد البيت الأبيض، الخميس، أنه لم يكن على علم أن نتنياهو سينشر مقطعا مصورا عن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.

واعتبر أن: "تصريحات نتنياهو مخيبة للآمال للغاية ومزعجة للولايات المتحدة، وأن تعليقاته بشأن إمدادات الأسلحة الأميركية كانت غير صحيحة أيضا".

وأوضح كيربي أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، سيجتمع الخميس، مع مسؤولين إسرائيليين لبحث مجموعة واسعة من القضايا.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أوقفت في مايو شحنة قنابل زنة 2000 رطل و500 رطل، بسبب مخاوف من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان.

لكن لا يزال من المقرر أن تحصل إسرائيل على أسلحة أميركية بمليارات الدولارات.