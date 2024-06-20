البيت الأبيض: مازلنا لا نريد رؤية تصاعد التوتر على حدود لبنان

جدة - نرمين السيد - أكد البيت الأبيض: مازلنا لا نريد رؤية تصاعد التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية والمحادثات بهذا الشأن مستمرة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وأضاف "مصر وقطر مستمرتان في جهود الوساطة لإقناع حماس بالموافقة على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة". وتابع البيت الأبيض: سوليفان سيجتمع اليوم مع مسؤولين إسرائيليين لبحث مجموعة واسعة من القضايا.

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