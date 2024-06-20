البيت الأبيض: لا أحد قدم لإسرائيل ما قدمته الولايات المتحدة من دعم

جدة - نرمين السيد - صرح البيت الأبيض، لأنه "لا أحد قدم لإسرائيل ما قدمته الولايات المتحدة من دعم"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وتابع البيت الأبيض: ما قاله نتنياهو عن حجب الأسلحة عن إسرائيل مخيب للآمال، مؤكدا: " لن يتأثر دعم إسرائيل بأولوية تقديم السلاح لأوكرانيا". ونوه البيت الأبيض: "لم نكن على علم بأن نتنياهو سينشر مقطعا مصورا عن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل".

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