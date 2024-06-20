نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة أكثر من 100 شخص في الهند بسبب الحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل وفاة أكثر من 100 شخص بسبب موجة الحر المستمرة في البلاد، وأكثر من 40 ألف إصابة بضربة شمس خلال الأشهر الثلاثة والنصف الماضية.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة لوكالة "أسوشيتد برس" فإن 100 أشخاصا في الهند لقوا مصرعهم في الفترة من 1 مارس الماضي إلى 18 يونيو الجاري بعد إصابتهم بضربة شمس. وتم الإبلاغ عن أكبر عدد من الوفيات – 36 حالة – في ولاية أوتار براديش، تليها الولايات الشمالية الأخرى بما فيها راجستان وبيهار وأوديشا.

وأظهرت البيانات أيضا أنه من بين 40272 حالة يشتبه في إصابتها بضربة شمس خلال هذه الفترة، تم الإبلاغ عن 457 حالة يوم الثلاثاء فقط.

كما شهدت عاصمة البلاد نيودلهي ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة رغم هطول أمطار ورياح لفترة وجيزة صباح اليوم الخميس.

وتتوقع الأرصاد الجوية في البلاد تراجع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، لكنها تحذر في الوقت ذاته من أن الطقس القاسي قد يستأنف بعد ذلك.

وسجلت مناطق من العاصمة الهندية في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا لدرجات حرارة إلى 51 درجة مئوية، ما أدى إلى طلب قياسي على الكهرباء وانقطاعها بشكل متكرر في المدينة، التي تعاني أيضا من أزمة مياه حادة.

واضطر عدد من المناطق في شمال البلاد إلى إغلاق المدارس بسبب الحر.