نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس رومانيا ينسحب من منافسة منصب أمين عام "الناتو" ويدعم مارك روته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رومانيا انسحاب الرئيس كلاوس يوهانيس من منافسة شغل منصب أمين عام حلف "الناتو"، وترشيحه رئيس الوزراء الهولندي مارك روته لخلافة ينس ستولتنبرغ في هذا المنصب.

وقال المجلس الأعلى للدفاع الوطني في بيان إن "رئيس رومانيا أبلغ دول الحلف بسحب ترشيحه لمنصب الأمين العام للمنظمة"، مضيفا أن بوخارست تدعم الآن روته.

وذكر أن "الرئيس كلاوس يوهانيس طلب من أعضاء المجلس إبداء رأيهم في ترشح مارك روته لمنصب الأمين العام لحلف الناتو، وأعلنوا تأييدهم لدعم رومانيا لترشح رئيس الوزراء الهولندي".

ويمهد انسحاب يوهانيس (65 عاما) الطريق أمام روته لخلافة ستولتنبرغ على رأس التحالف الدفاعي في وقت لاحق من هذا العام، بعد أن حصل على دعم أعضاء آخرين.

وتتطلب تسمية أمين عام جديد للناتو إجماعا من جميع أعضاء الحلف البالغ عددهم 32.

وروته حاليا رئيس وزراء الحكومة المنتهية ولايتها، ومن المقرر أن يترك منصبه في الأسابيع المقبلة بمجرد تشكيل حكومة هولندية جديدة.