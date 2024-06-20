نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتقال ناشطتين قامتا بطلاء طائرات خاصة باللون البرتقالي في مطار بلندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقي القبض على ناشطتين في مجال المناخ اجتازتا سياج أحد مطارات لندن وقامتا بطلاء الطائرات باللون البرتقالي.

وقالت شرطة إسيكس إنه تم القبض على امرأتين في منطقة خاصة بمطار ستانستيد في لندن للاشتباه في ارتكابهما أضرارا إجرامية ودخول منطقة تشغيل بنية تحتية وطنية.

ونشرت جماعة "جست ستوب أويل" المعنية بالبيئة مقطعا مصورا لشخص يخترق سياجا أمنيا، أعقبه مقطع لامرأة تستخدم طفاية حريق لرش طلاء برتقالي على طائرتين خاصتين على الأقل.

وقال متحدث باسم المطار إن الحادث وقع على بعد 5 كيلومترات من الصالة الرئيسية وقالت الشرطة إنه لا يوجد أي تهديد للجمهور.

يشار إلى أن المطار، الذي يقع على بعد 50 كيلومترا شمال شرق وسط لندن، هو ثالث أكثر المطارات ازدحاما في المدينة وغالبا ما يستخدمه المسؤولون الحكوميون وزعماء العالم الزائرون، ومنهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت جماعة "جست ستوب أويل" إن المطار هو المكان الذي كانت تقف فيه طائرة تايلور سويفت، لكن شرطة إسيكس قالت إن طائرة نجمة البوب لم تكن في المطار.

ومن المقرر أن تقدم سويفت ثلاثة عروض في استاد ويمبلي بلندن من الجمعة إلى الأحد.

ويأتي اعتقال الناشطتين بعد يوم من اعتقال اثنين من نشطاء نفس الجماعة لقيامهما برش الطلاء البرتقالي على نصبين حجرين في موقع ستونهنج الأثري.

يذكر أن جماعة "جست ستوب أويل" هي واحدة من العديد من الجماعات المعنية بالبيئة في جميع أنحاء أوروبا التي حظيت بالاهتمام لتعطيلها الأحداث الرياضية، ورش الطلاء وإلقاء الطعام على الأعمال الفنية الشهيرة، وتعطيل حركة المرور للفت الانتباه إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.