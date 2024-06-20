نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| بوتين: روسيا تفكر في إجراء تعديلات محتملة على سياسة العقائد النووية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أن روسيا تفكر في إجراء تغييرات محتملة على عقيدتها النووية، مؤكدا أن موسكو ليست بحاجة بعد إلى تنفيذ ضربة نووية وقائية.

تنفيذ ضربة نووية وقائية

وقال بوتين: "روسيا تفكر في إجراء تغييرات على عقيدتها النووية، وذلك بسبب عمل العدو على خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية".

وأضاف: "لا نحتاج إلى توجيه ضربة وقائية، لأنه في الضربة المضادة سيتم ضمان تدمير العدو".

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