نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة، أكثر من 100 شخص يفقدون حياتهم في الهند بسبب موجة الحرّ الشديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل وفاة أكثر من 100 شخص بسبب موجة الحر المستمرة في البلاد، وأكثر من 40 ألف إصابة بضربة شمس خلال الأشهر الثلاثة والنصف الماضية.

أعلنت وزارة الصحة الهندية، ووفقا لبيانات وزارة الصحة لوكالة "أسوشيتد برس" فإن 100 أشخاصا في الهند لقوا مصرعهم في الفترة من 1 مارس الماضي إلى 18 يونيو الجاري بعد إصابتهم بضربة شمس، وتم الإبلاغ عن أكبر عدد من الوفيات – 36 حالة – في ولاية أوتار براديش، تليها الولايات الشمالية الأخرى بما فيها راجستان وبيهار وأوديشا.

أعلنت وزارة الصحة الهندية، وأظهرت البيانات أيضا أنه من بين 40272 حالة يشتبه في إصابتها بضربة شمس خلال هذه الفترة، تم الإبلاغ عن 457 حالة يوم الثلاثاء فقط.

وزارة الصحة الهندية تسجيل وفاة أكثر من 100

كما شهدت عاصمة البلاد نيودلهي ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة رغم هطول أمطار ورياح لفترة وجيزة صباح اليوم الخميس.

أكثر من 100 شخص يفقدون حياتهم في الهند بسبب موجة الحرّ الشديدة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، وتتوقع الأرصاد الجوية في البلاد تراجع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، لكنها تحذر في الوقت ذاته من أن الطقس القاسي قد يستأنف بعد ذلك.

وسجلت مناطق من العاصمة الهندية في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا لدرجات حرارة إلى 51 درجة مئوية، ما أدى إلى طلب قياسي على الكهرباء وانقطاعها بشكل متكرر في المدينة، التي تعاني أيضا من أزمة مياه حادة.

أكثر من 100 شخص يفقدون حياتهم في الهند بسبب موجة الحرّ الشديدة

واضطر عدد من المناطق في شمال البلاد إلى إغلاق المدارس بسبب الحر.

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