العالم اليوم - بعد حديث بوتين عن تعديلها.. ما "العقيدة النووية" لروسيا؟

انتم الان تتابعون خبر بعد حديث بوتين عن تعديلها.. ما "العقيدة النووية" لروسيا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يونيو 2024 08:27 مساءً - عاد مصطلح "العقيدة النووية" لروسيا إلى الواجهة مرة أخرى، بعد تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بإمكانية "تغييرها".

ولوحت موسكو أكثر من مرة باستخدام السلاح النووي، على خلفية حربها المستعرة منذ أكثر من عامين ضد أوكرانيا.

وقال بوتين، الخميس، إن روسيا تدرس "إدخال تعديلات محتملة" في عقيدتها بخصوص استخدام الأسلحة النووية، وذكر أنها لا تحتاج إلى تنفيذ ضربة نووية "وقائية".

فما هي "عقيدة روسيا النووية"؟