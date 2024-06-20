مقررون أمميون يدعون إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال الإسرائيلي

دعا مقررون بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف المقررون الأمميون، أن الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة تخاطر بالتواطؤ في الإبادة الجماعية. وتابع المقررون، أن نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل قد يشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

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