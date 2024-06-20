مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق غزة

جدة - نرمين السيد - مدفعية الاحتلال

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر ان البيت الأبيض، قال في وقت سابق من اليوم إنه لا أحد قدم لإسرائيل ما قدمته الولايات المتحدة من دعم.

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