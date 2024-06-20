جدة - نرمين السيد - قال مقررون أمميون، اليوم الخميس، إن نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل قد يشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف المقررون الأمميون، أن الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة تخاطر بالتواطؤ في الإبادة الجماعية. ودعا مقررون بالأمم المتحدة، إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقررون أمميون: نقل الأسلحة إلى إسرائيل يشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.