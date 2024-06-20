مسؤولون أمريكيون: لدينا مخاوف من إمكانية اختراق حزب الله للقبة الحديدية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الخميس، إن أمريكا لديها مخاوف جدية من إمكانية اختراق القبة الحديدية من جانب حزب الله اللبناني في حالة نشوب حرب شاملة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت أن إسرائيل أبلغت واشنطن تخطيطها لنقل موارد إلى الشمال استعدادا لهجوم محتمل ضد حزب الله اللبناني.

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