البيت الأبيض: اتفاقية روسيا وكوريا الشمالية يتعدى خطرها شبه الجزيرة الكورية

جدة - نرمين السيد - صرح البيت الأبيض، بأن "الاتفاقية بين روسيا وكوريا الشمالية يتعدى خطرها شبه الجزيرة الكورية"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وتابع البيت الأبيض: نسعى لمنح أولوية لوصول أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا. وأكد البيت الأبيض: نسعى لترتيب أولويات إرسال السلاح لأوكرانيا ليصلها أولا ما تحتاجه بشدة.

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