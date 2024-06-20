نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تحذّر حزب الله: إذا انقطعت الكهرباء لدينا لساعات، ستنقطع لأشهر في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الخميس، تهديدا لـ "حزب الله" اللبناني، بأنه "إذا انقطعت الكهرباء لساعات في إسرائيل، فسينقطع التيار الكهربائي لأشهر في لبنان".

وقال كوهين، في بيان مصور نُشر عبر حسابه في منصة "إكس"، إن وزارته مستعدة للسيناريوهات كافة، حسب قوله.

وأوضح كوهين أن إسرائيل أنفقت المليارات لضمان إمدادات الطاقة بشكل منتظم لجميع لمواطنيها، حسب قوله.

وشدد الوزير الإسرائيلي على أن بلاده تتمتع بالقدرة على توليد الكهرباء من مجموعة كبيرة ومتنوعة من المصادر، سواء الغاز أو احتياطيات الوقود والفحم أيضا، فضلا عن توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.

وأكد أن "مصادر الطاقة منتشرة في أماكن سرية ومحمية"، مطمئنا الإسرائيليين بأن احتمال انقطاع الكهرباء في البلاد لفترة طويلة "مستبعد".

انقطاع الكهرباء في إسرائيل

يأتي ذلك وسط مخاوف من انقطاع الكهرباء في إسرائيل، جراء المواجهات الجارية شمالًا مع "حزب الله" اللبناني، واستمرار الحرب في قطاع غزة، لشهرها التاسع.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن المدير التنفيذي لشبكة الكهرباء الإسرائيلية، شاؤول غولدشتاين، أن إسرائيل ليست على استعداد للحرب في الشمال أمام "حزب الله" اللبناني، لكون بلاده في وضع عسكري ليس بجيد، حسب قوله.

وحذّر المسؤول الإسرائيلي البارز من أن "حزب الله يمكنه بسهولة إسقاط شبكة الكهرباء في إسرائيل، وأنه بعد 72 ساعة دون كهرباء، سيكون من المستحيل العيش في إسرائيل"، على حد قوله.

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