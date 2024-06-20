العالم اليوم - أسهم أوروبا تصعد بعد خفض الفائدة في سويسرا وتثبيتها بإنجلترا

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تصعد بعد خفض الفائدة في سويسرا وتثبيتها بإنجلترا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يونيو 2024 09:24 مساءً - حققت الأسهم الأوروبية مكاسب واسعة، الخميس، وأغلق المؤشر "ستوكس 600" على ارتفاع بنسبة 0.9 بالمئة ليسجل أعلى مستوى في أسبوع بفضل صعود أسهم شركات التكنولوجيا 1.8 بالمئة وأسهم شركات العقارات 1.7 بالمئة.

وزادت ثقة الأسواق العالمية مع استمرار مكاسب الأسهم الأميركية بقيادة شركة إنفيديا، ومع تقييم المستثمرين لقرارات أسعار الفائدة من ثلاثة بنوك مركزية في أوروبا.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر السويسري بنسبة 0.6 بالمئة بعد أن خفض البنك الوطني السويسري المركزي سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.25 بالمئة ليحافظ على تصدره لدورة التيسير النقدي عالميا.

واختار البنك المركزي النرويجي الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.50 بالمئة، وهو أعلى مستوى في 16 عاما، وقال إن الخفض من المتوقع أن يحدث في 2025.

وربح المؤشر النرويجي بنسبة 0.4 بالمئة.

وتقدم مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.8 بالمئة بعد أن أبقى بنك إنجلترا المركزي على سعر الفائدة دون تغيير.

وقفز المؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.3 بالمئة.