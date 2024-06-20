العالم اليوم - القبض على مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يونيو 2024 09:24 مساءً - ألقت السلطات الأميركية القبض على مغني الراب الشهير ترافيس سكوت في ميامي بيتش بولاية فلوريدا، بتهمة "الإخلال بالأمن وهو في حالة سكر"، حسبما أفاد بلاغ توقيفه.

وأوقف المغني الأميركي البالغ 33 عاما، واسمه الحقيقي جاك بيرمون ويبستر، صباح الخميس.

وبحسب تقرير الشرطة، كان ترافيس سكوت يصرخ في ركاب يخت في ميناء ميامي بيتش.

وبعد التواصل مع الشرطة، حضرت مجموعة من عناصرها إلى المكان وطلبوا منه مرات عدة المغادرة.

وبعد مغادرة الميناء، عاد ترافيس سكوت بعد 5 دقائق وبدأ بالصراخ مجددا لركاب اليخت.

وعند استجوابه، أقر أنه كان قد شرب الكحول مبررا بالقول "إنها ميامي"، بحسب تقرير الشرطة.

واشتهر ترافيس سكوت بألبومه الأول "روديو" عام 2015، وأصبح منذ هذا الوقت اسما بارزا في موسيقى الراب الأميركية، وأصدر 4 ألبومات أخرى، منها الألبوم الذي حقق نجاحا "أسترو وورلد" (2018).

ولسكوت صبي وفتاة من شريكة حياته السابقة نجمة مواقع التواصل الأميركية كايلي جينر.