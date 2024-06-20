العالم اليوم - نقطة لكل من إنجلترا والدنمارك في "مباراة الأخطاء الدفاعية"

انتم الان تتابعون خبر نقطة لكل من إنجلترا والدنمارك في "مباراة الأخطاء الدفاعية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يونيو 2024 09:24 مساءً - تسبب خطآن دفاعيان في هدفين، بمباراة ساخنة بين إنجلترا والدنمارك ضمن بطولة أوروبا، الخميس، انتهت بالتعادل 1-1.

ورفعت إنجلترا رصيدها إلى 4 نقاط وضعتها في صدارة المجموعة الثالثة، بينما أصبح لدى الدنمارك نقطتان في المركز الثاني.

وفي مباراة أخرى بالجولة الثانية من المجموعة ذاتها، تعادلت سلوفينيا (الثالثة برصيد نقطتين) مع صربيا (متذيلة الترتيب بنقطة وحيدة)، بنتيجة 1-1 أيضا.