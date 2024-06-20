جالانت يطالب نتنياهو بالترويج لقانون يمدد خدمة الجيش لـ3 سنوات

جدة - نرمين السيد - جالانت ونتنياهو

طالب يوآف جالانت، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالترويج الفوري للقانون الذي يمدد الخدمة النظامية في الجيش لمدة 3 سنوات، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، قال في وقت سابق اليوم، إن إسرائيل لم تعد الحليف الأقرب للولايات المتحدة.

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