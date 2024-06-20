نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير أمريكي: سيرسكي يتلقى تعليمات للرد بـ "هجوم مضاد وهذا ما يمكن أن يكون مصير روسيا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خبير أمريكي، صرح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، تلقى أوامر بشن "هجوم مضاد" في مقاطعة خاركوف.

وأضاف ريتر على قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب"، أنه "لقد أُمر سيرسكي، في الآونة الأخيرة، بشن هجوم مضاد حاسم بالقرب من خاركوف، في غضون 45 يومًا، وهذا بالضبط ما ينتظره الروس".

وبحسب ريتر، فإن الوضع في هذه المنطقة سيكرر الوضع الذي تطور في اتجاه زابوروجيه، في صيف عام 2023.

وخلُص ريتر إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت بعد ذلك عددًا كبيرًا من الأشخاص والمعدات، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

القوات الروسية تفشل الهجوم الأوكراني المضاد

خبير أمريكي، وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

خبير أمريكي، ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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