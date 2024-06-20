نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض يوجه انتقادات لنتنياهو بعد تصريحاته بشأن شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد البيت الأبيض، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، على خلفية تصريحاته بشأن تأخير واشنطن إرسال شحنات من الأسلحة لإسرائيل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين إن "تلك التصريحات كانت مخيبة للآمال بشدة ومزعجة، نظرا لحجم الدعم الذي نقدمه وسنواصل تقديمه".

وأكد أن "واشنطن لم تكن على علم أن نتنياهو، سينشر مقطعا مصورا عن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل".



تصريحات نتنياهو "غير صحيحة"

وأشار كيربي إلى أن تصريحات نتنياهو، بشأن إمدادات الأسلحة الأمريكية كانت "غير صحيحة"، حسب قوله.

كما أوضح أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، سيجتمع اليوم الخميس، مع مسؤولين إسرائيليين لبحث مجموعة واسعة من القضايا.

وكان نتنياهو، قد قال في مقطع مصور باللغة الإنجليزية، الثلاثاء الماضي، إنه "من غير المعقول" أن تحجب واشنطن، خلال الأشهر القليلة الماضية، "الأسلحة والذخائر" عن إسرائيل، حسب قوله.

ويأتي ذلك إثر قرار إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مايو/ أيار الماضي، بتعليق شحنات بعض الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان.

فيما كشفت وسائل إعلام أمريكية أن عضوين ديمقراطيين كبيرين في الكونغرس الأمريكي وافقا على دعم صفقة أسلحة كبيرة لإسرائيل تشمل 50 مقاتلة من طراز "إف-15" بقيمة تزيد على 18مليار دولار.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده تواصل إمداد إسرائيل بالأسلحة، باستثناء شحنة واحدة من القنابل الجوية، التي لا تزال معلقة، حسب قوله.

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