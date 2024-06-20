الخارجية الأمريكية: نحاول تفادي نشوب حرب إقليمية على حدود لبنان

جدة - نرمين السيد - الخارجية الأمريكية

قالت الخارجية الأمريكية: نحاول تفادي نشوب حرب إقليمية، مؤكدة: "على حزب الله التوقف عن التهديد والسعي لتسوية"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وأكدت الخارجية الأمريكية: التوصل لتسوية بشأن لبنان صعب دون وقف النار بقطاع غزة، مشيرة إلى أن "بلينكن سيبحث جهود وقف النار بغزة مع مسؤولين إسرائيليين". وأوضحت الخارجية الأمريكية أن "بلينكن سيبحث اليوم مع الوفد الإسرائيلي الوضع على الحدود مع لبنان"، مشددة أن "التوصل لاتفاق لوقف إطلاق للنار بغزة سيسهم في خفض التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية". وتابعت الخارجية الأمريكية: أوضحنا رغبتنا في حل دبلوماسي للصراع الحالي ولا نريد رؤية تصعيد على حدود إسرائيل ولبنان.

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