جدة - نرمين السيد - إصابات جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال، "إصابة جنديين بجروح خطيرة جنوبي غزة"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وقال رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو: لن نغادر قطاع غزة إلا بعد عودة جميع المحتجزين والقضاء على القدرات العسكرية لحماس. وصرح البيت الأبيض، بأنه "لا أحد قدم لإسرائيل ما قدمته الولايات المتحدة من دعم"، منوها: "لم نكن على علم بأن نتنياهو سينشر مقطعا مصورا عن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل".

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