العالم اليوم - تصريحات "نارية" لبوتين من فيتنام.. وأميركا تعلّق: أمر مقلق

انتم الان تتابعون خبر تصريحات "نارية" لبوتين من فيتنام.. وأميركا تعلّق: أمر مقلق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يونيو 2024 12:24 صباحاً - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أنه "لا يستبعد" احتمال إرسال أسلحة إلى كوريا الشمالية، مؤكدا أن إرسال كوريا الجنوبية أسلحة إلى أوكرانيا سيكون "خطأ كبيرا".

وسبق أن هدد الرئيس الروسي بداية يونيو بإرسال أسلحة إلى دول اخرى، ردا على قيام الغربيين بتزويد كييف بأسلحة والسماح لها باستخدام صواريخ غربية في استهداف الأراضي الروسية.

وقال بوتين للصحافيين خلال زيارته فيتنام:

- نحتفظ بحق إرسال أسلحة إلى مناطق أخرى في العالم، مع أخذ اتفاقاتنا مع كوريا الشمالية في الاعتبار. ولا أستبعد هذا الاحتمال.

- تسليم أسلحة فتاكة في منطقة الحرب في أوكرانيا سيكون خطأ كبيرا. آمل ألا يحصل ذلك. إذا حصل، علينا اتخاذ قرار مناسب لن يروق على الأرجح للمسؤولين الكوريين الجنوبيين.

- على سول "ألا تقلق" من الاتفاق بين بيونغيانغ وموسكو لأنه لا يمكن أن يطبق "إلا إذا تعرض أحد موقعيه لاعتداء".

- لا مبرر للخوف من تعاوننا في هذا المجال.

- أكد بوتين أن بلاده لم تطلب مشاركة عسكرية مباشرة لكوريا الشمالية في النزاع الأوكراني، وقال "لن نطلب ذلك من أحد ولم يطرح أحد علينا هذا الأمر".

- انتقد توسع حلف شمال الأطلسي في آسيا، معتبرا أن "نظاما من الكتل في طور التشكل" في القارة المذكورة.

- حلف شمال الاطلسي يتمركز (في القارة) على شكل إقامة دائمة. هذا الأمر يشكل بالتأكيد تهديدا لكل دول المنطقة، وبينها روسيا. نحن مجبرون على الرد وسنقوم بذلك.

الولايات المتحدة تعلّق

ردا على تصريحات بوتين، صرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الخميس للصحافيين "أنه أمر مقلق للغاية، قد يؤدي إلى زعزعة استقرار شبه الجزيرة الكورية بحسب نوع الأسلحة" التي قد ترسلها موسكو إلى بيونغيانغ.

كذلك قال جون كيربي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين إن الاتفاقية علامة على يأس روسيا لأنها تحتاج إلى مساعدة خارجية في حربها ضد أوكرانيا.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قد عبّر يوم الثلاثاء عن قلقه من الدعم الذي قد تقدمه روسيا لبرنامج الصواريخ والبرنامج النووي التابعين لكوريا الشمالية.