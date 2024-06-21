إعلام فلسطيني: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في جنوب نابلس بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن هناك مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وسائل إعلام فلسطينية، قالت في وقت سابق من اليوم، إن هناك شهداء وإصابات في استهداف طائرات الاحتلال منزلا بشارع السكة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

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