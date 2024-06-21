بن غفير: علينا الانتقال من مفهوم المعارك الدفاعية إلى الهجوم والحسم

جدة - نرمين السيد - إيتمار بن جفير قال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن من أجل إعادة السكان إلى منازلهم بأمان، يجب على إسرائيل الانتقال من مفهوم المعارك الدفاعية إلى الهجوم والحسم، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.



يذكر أن يوآف جالانت، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، طالب اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالترويج الفوري للقانون الذي يمدد الخدمة النظامية في الجيش لمدة 3 سنوات.

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