إعلام الاحتلال: صافرات الإنذار تدوي في مناطق بالجليل الأعلى شمال إسرائيل

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن هناك إطلاق صاروخين من خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وسائل إعلام فلسطينية، قالت في وقت سابق من اليوم، إن هناك شهداء وإصابات في استهداف طائرات الاحتلال منزلا بشارع السكة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

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