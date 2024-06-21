البنتاجون: لا بد من ضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن النفس

جدة - نرمين السيد - حرب روسيا وأوكرانيا - أرشيفية

قال البنتاجون، اليوم الخميس، إنه لا بد من ضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن النفس، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن السلطات الأوكرانية، قالت في وقت سابق من اليوم، إن الهجوم الروسي على البنية التحتية للطاقة أدى إلى قطع الكهرباء عن أكثر من 218 ألف مستهلك في البلاد.

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