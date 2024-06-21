جيش الاحتلال: اعتراض هدف جوي مشبوه أطلق من لبنان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية" نقل عن مراسلتها بأن الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتراض هدف جوي مشبوه أطلق من لبنان.





وفي سياق آخر، ذكرت القناة أن غارة جوية نفذتها قوات الاحتلال تسببت في تدمير منزل في خان يونس، كما تعرضت مناطق وسط قطاع غزة إلى نيران من مدفعية الاحتلال.

وعلى صعيد متصل، قال البنتاجون، أمس الخميس، إن كمية الصواريخ التي أطلقها جيش الاحتلال وحزب الله عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية تجعلنا نشعر بالقلق حيال الوضع، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف البنتاجون، أنه ما زال هناك متسع لإيجاد حل دبلوماسي للتوترات بين إسرائيل ولبنان.

ولفت البنتاجون، إلى أنهم يتابعون الوضع عند الحدود بين إسرائيل ولبنان، متابعين: نشعر بالقلق حيال التوتر ونواصل الحث على حل دبلوماسي.