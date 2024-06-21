مصرع 36 شخصا على الأقل في الهند.. اعرف السبب

في حادث مأساوي وقع في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند، لقي ما لا يقل عن 36 شخصًا مصرعهم نتيجة تناول مشروبات كحولية ملوثة بمادة الميثانول.





ووفقًا لتقارير شبكة سي بي إس نيوز، حدثت هذه الواقعة في منطقة كالاكوريشي، وأصيب أكثر من 100 شخص آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة لتلقي العلاج، فيما يُتوقع أن يرتفع عدد الوفيات نظراً لحالات الإصابة الحرجة.

وتعرض المصابون لأعراض حادة مثل القيء وآلام شديدة في المعدة والإسهال، مما استدعى تدخل عاجل من سيارات الإسعاف والأطباء والمتخصصين القادمين من المناطق المجاورة لتقديم الدعم والمساعدة.

وألقت السلطات القبض على أربعة أشخاص يُشتبه في تورطهم ببيع الكحول الملوث بطريقة غير قانونية، كما ضبطت 200 لتر من المشروبات الكحولية المختلطة بالميثانول.

بالإضافة إلى ذلك، اتخذت حكومة الولاية إجراءات تأديبية ضد ما لا يقل عن 10 مسؤولين، بما في ذلك رئيس إدارة المنطقة ورئيس الشرطة، على خلفية تقصيرهم في أداء واجباتهم.

عبّر رئيس وزراء الولاية، إم كيه ستالين، عن استيائه الشديد من هذه الحادثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "مثل هذه الجرائم التي تدمر المجتمع سيتم قمعها بقبضة من حديد".

من الجدير بالذكر أن حوادث الوفاة الناتجة عن استهلاك الكحول الملوث بشكل غير قانوني تُعد أمرًا شائعًا في الهند، خاصة في المناطق التي يعاني سكانها من عدم القدرة على شراء العلامات التجارية المرخصة.