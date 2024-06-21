غارات أمريكية بريطانية تستهدف مواقع للحوثيين في شمال صنعاء 

جدة - نرمين السيد - غارات جوية _ أرشيفية

أفاد مراسلة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، بأن غارات أمريكية بريطانية تستهدف مواقع للحوثيين في محافظة عمران شمال صنعاء والتحليق مستمر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن البنتاجون، قال في وقت سابق من اليوم، إنه يحث حزب الله وإسرائيل على التهدئة.

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